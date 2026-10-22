Литва запросила у Еврокомиссии 1,06 млрд евро на военные нужды LRT: Литва запросила у ЕК 1,06 млрд евро на военные нужды

Москва22 окт Вести.Литва запросила у Еврокомиссии (ЕК) первый транш в размере 1,06 млрд евро на военные нужды, сообщает телерадиокомпания LRT.

Кредит запрошен в рамках программы SAFE (Security Action for Europe), которая запущена в 2025 году для предоставления странам Европейского союза (ЕС) льготных долгосрочных кредитов для закупки военной техники и оборудования.

Минфин Литвы направил в ЕК первую заявку на получение кредита в размере 1,06 млрд евро уточняет LRT

В случае одобрения заявки из транша вычтут 15% аванса, который Литва уже получила летом этого года. При этом всего по программе SAFE страна может занять до 6,375 млрд евро.

МВД Литвы обсуждает возможность привлечения вооруженных сил для усиления охраны границы с Калининградской областью.

Между тем депутат Госдумы Борис Чернышов подчеркнул, что ни в одной из прибалтийских стран правительство не хочет военного конфликта с Россией, а разжигание антироссийской истерии помогает прибалтийским властям выбивать деньги для своих стран.