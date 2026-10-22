В Литве начались военные учения с имитацией диверсий вблизи границы с Россией Литва начала военные учения "Черный ястреб 2026" вблизи российской границы

Москва22 окт Вести.В Литве стартовали масштабные учения "Черный ястреб 2026" с участием военнослужащих, представителей силовых структур и гражданских ведомств. Об этом сообщила телерадиокомпания LRT.

Маневры отрабатывают в Клайпеде, Гаргждае, Шилуте и прилегающих районах, расположенных на западе Литвы. Города находятся недалеко от границы с Калининградской областью.

В Клайпеде, Гаргждай, Шилуте и их окрестностях в четверг начались крупнейшие комендантские учения "Бастион Пяркунаса/Черный ястреб 2026", организованные управлением военных комендатур вооруженных сил Литвы и Литовским союзом стрелков говорится в публикации LRT

Учения продлятся до воскресенья и будут посвящены охране стратегически важных объектов, выполнению комендантских функций и координации действий различных служб при чрезвычайных происшествиях, в том числе при диверсии на железнодорожном узле и пожаре в центральной котельной.

Кроме того, в Клайпеде проведут имитацию введения комендантского часа. На въезде в город также организуют контрольно-пропускной пункт.

Ранее Литва запросила у Еврокомиссии кредит в размере более 1 миллиарда евро. Деньги хотят направить на военные нужды.