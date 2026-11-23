Москва23 нояВести.В Эстонии стартовали военные учения с участием представителей различных стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе генштаба вооруженных сил Эстонии.
Учения получили название Pikne 2026 и продлятся до 11 декабря. Они будут проходить под руководством Эстонской дивизии Сил обороны.
Учения будут будут проходить в северной части Эстонии, на первом этапе будет проведена подготовка с артиллерийского полка дивизии, на второй неделе намечены стрельбы, с 4 по 7 декабря пройдут полевые учения с участием дивизионных частей и подразделений базирующегося в Эстонии многонационального боевого контингента НАТО.
Цель учений - отработка взаимодействия и повышение оперативной совместимости с союзными подразделениями из Франции и Великобритании для отражения общего врага в составе объединенных многонациональных силговорится в публикации
В маневрах должны принять участие около тысячи эстонских военнослужащих и представителей союзных войск.
Ранее в МИД России указали на активизацию деятельности НАТО в Прибалтийском регионе.