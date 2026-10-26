Учения с участием 3 тысяч военных НАТО стартовали в Латвии

Учения с участием тысяч военных НАТО стартовали в Латвии Учения с участием 3 тысяч военных НАТО стартовали в Латвии

Москва26 окт Вести.В Латвии стартуют военные учения Resolute Reforger 2026 с участием примерно 3 тысяч военнослужащих НАТО. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на командование.

Учения начинаются, в частности, на территориях, граничащих с РФ - в Алуксненском и Балвском краях.

Маневры должны стать крупнейшими за всю историю бригады НАТО. Планируется использовать тысячу единиц военной техники. Военнослужащим предстоит выполнить задачи по развертыванию, снабжению, управлению, обеспечению связи и сотрудничеству с Вооруженными силами Латвии.

Военные учения будут проходить до 8 ноября, сказано в публикации.

26 октября учения с привлечением сил НАТО также стартовали в Эстонии.