Москва12 октВести.Маневры добровольческих сил охраны края (KASP) стартовали в граничащем с Белоруссией регионе Литвы. Об этом сообщает пресс-служба литовского Министерства обороны.
Тренировочные мероприятия проходят в Алитусском и Варенском районах. В городе Алитус стартовали полевые тактические маневры KASP "Прочный щит".
По информации ведомства, в ходе учений будут оценены уровень подготовки военнослужащих к решению задач национальной обороны, а также способность штабных структур и пехотных рот организовывать операции и координировать действия с союзниками по НАТО.
Программа маневров предусматривает отработку элементов территориальной обороны в условиях, приближенных к боевым. Так, бойцы обустроят наблюдательные посты, организуют засады и рейды, а также проверят работу тылового обеспечения, транспорта, связи и медслужбы.
В Минобороны уточнили, что большая часть учебных мероприятий пройдет на гражданских объектах в круглосуточном режиме.
Накануне в Белоруссии начались командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство – 2026" и "Барьер – 2026".