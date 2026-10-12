У границы с Белоруссией начались тактические учения добровольческих сил Литвы

Маневры добровольческих сил Литвы KASP начались близ границы с Белоруссией У границы с Белоруссией начались тактические учения добровольческих сил Литвы

Москва12 окт Вести.Маневры добровольческих сил охраны края (KASP) стартовали в граничащем с Белоруссией регионе Литвы. Об этом сообщает пресс-служба литовского Министерства обороны.

Тренировочные мероприятия проходят в Алитусском и Варенском районах. В городе Алитус стартовали полевые тактические маневры KASP "Прочный щит".

По информации ведомства, в ходе учений будут оценены уровень подготовки военнослужащих к решению задач национальной обороны, а также способность штабных структур и пехотных рот организовывать операции и координировать действия с союзниками по НАТО.

Программа маневров предусматривает отработку элементов территориальной обороны в условиях, приближенных к боевым. Так, бойцы обустроят наблюдательные посты, организуют засады и рейды, а также проверят работу тылового обеспечения, транспорта, связи и медслужбы.

В Минобороны уточнили, что большая часть учебных мероприятий пройдет на гражданских объектах в круглосуточном режиме.

Накануне в Белоруссии начались командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство – 2026" и "Барьер – 2026".