В Белоруссии ополченцам у границы с Литвой выдали оружие

Белорусским ополченцам у границы с Литвой выдали оружие по поручению Лукашенко В Белоруссии ополченцам у границы с Литвой выдали оружие

Москва28 ноя Вести.В Белоруссии проходит проверка боеготовности отрядов народного ополчения в районах, граничащих с Литвой. Как сообщает БЕЛТА, мероприятия организованы по поручению президента Александра Лукашенко и охватывают Вороновский и Ошмянский районы Гродненской области.

Добровольцы уже получили удостоверения и служебное боевое оружие. С ними проводят занятия по тактической медицине и обращению с оружием, знакомят с образцами военной экипировки, техники и беспилотников. В дальнейшем ополченцев ждут огневая подготовка и занятия по ориентированию. Кроме того, они будут задействованы в охране общественного порядка.

Они, по большому счету, будут выполнять задачи по месту жительства, обеспечивая правопорядок и защиту наших граждан приводит БЕЛТА слова заместителя начальника координационно-инспекторского управления Госсекретариата Совбеза Белоруссии Игоря Таперкина

В ополчение принимают местных жителей разных возрастов и профессий. Согласно указу Лукашенко, подписанному 24 ноября, они получат статус и социальные гарантии военнослужащих.

Проверка проходит на фоне продолжающихся в Литве учений НАТО под руководством Германии. Маневры Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26, в которых задействовано более 6 тысяч военнослужащих, стартовали 6 ноября и продлятся до 3 декабря на полигонах Пабраде и Руднинкай вблизи белорусской границы.