В Белоруссии проведут проверку сил ополчения и территориальной обороны Лукашенко анонсировал проверку сил народного ополчения и территориальной обороны

Москва16 окт Вести.В ближайшее время в Белоруссии пройдет проверка сил народного ополчения и территориальной обороны. Мероприятие анонсировал президент республики Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами в Верхнедвинском районе, где он ознакомился с подготовкой одного из отрядов народного ополчения.

В ближайшее время мы всю эту систему встряхнем по стране - эту вертикаль - с целью проверки. Посмотрим, как народное ополчение действует, как территориальная оборона цитирует его агентство БЕЛТА

По его словам, территориальная оборона будет защищать в пределах районов крупные объекты жизнеобеспечения. Похожие задачи стоят перед народным ополчением.

Глава государства подчеркнул, что в каждом сельском совете в стране состоят до 20 населенных деревень. Поэтому там должен быть опорный отряд, который защитит людей.

Ранее Лукашенко пригрозил чиновникам перевоспитанием в армии за срыв его поручений.