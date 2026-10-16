Москва16 октВести.В ближайшее время в Белоруссии пройдет проверка сил народного ополчения и территориальной обороны. Мероприятие анонсировал президент республики Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами в Верхнедвинском районе, где он ознакомился с подготовкой одного из отрядов народного ополчения.
В ближайшее время мы всю эту систему встряхнем по стране - эту вертикаль - с целью проверки. Посмотрим, как народное ополчение действует, как территориальная оборонацитирует его агентство БЕЛТА
По его словам, территориальная оборона будет защищать в пределах районов крупные объекты жизнеобеспечения. Похожие задачи стоят перед народным ополчением.
Глава государства подчеркнул, что в каждом сельском совете в стране состоят до 20 населенных деревень. Поэтому там должен быть опорный отряд, который защитит людей.
Ранее Лукашенко пригрозил чиновникам перевоспитанием в армии за срыв его поручений.