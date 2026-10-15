Москва15 октВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область, где раскритиковал ситуацию в АПК на севере страны, пригрозил руководителям разных уровней, что за невыполнение поручений направит их в распоряжение главы белорусского Минобороны Виктора Хренина.
Видео из рабочей поездки белорусского лидера в Верхнедвинский район опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Если кто-то не выполнит то, что я сейчас сказал, - к Хренину, он ждет. Во главе с губернатором … А может, и [глава администрации президента Дмитрий] Крутой пойдет с вами туда - батальоном командоватьсказал президент Белоруссии
Также Лукашенко подчеркнул, что никаких обсуждений данных им поручений быть не может.