Лукашенко пригрозил чиновникам перевоспитанием в армии за срыв его поручений Лукашенко пригрозил отправить чиновников в армию за невыполнение его поручений

Москва15 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область, где раскритиковал ситуацию в АПК на севере страны, пригрозил руководителям разных уровней, что за невыполнение поручений направит их в распоряжение главы белорусского Минобороны Виктора Хренина.

Видео из рабочей поездки белорусского лидера в Верхнедвинский район опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Если кто-то не выполнит то, что я сейчас сказал, - к Хренину, он ждет. Во главе с губернатором … А может, и [глава администрации президента Дмитрий] Крутой пойдет с вами туда - батальоном командовать сказал президент Белоруссии

Также Лукашенко подчеркнул, что никаких обсуждений данных им поручений быть не может.