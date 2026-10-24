Лукашенко предложил отправлять в армию нарушителей дисциплины на заводах Лукашенко: нарушителей дисциплины на заводах следует перевоспитывать в армии

Москва24 окт Вести.Рабочие ведут себя разболтанно, дисциплину на предприятиях нужно повышать. Нарушителей с радостью перевоспитают в армии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Его речь опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого". Заявление было сделано во время визита на предприятие холдинга "Белкоммунмаш". Лукашенко указал, что этому могут поспособствовать председатель Совета республики Наталья Кочанова и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

У нас рабочий класс разболтанно себя ведет… Так вы нам фамилии называйте. Кочанова у нас уполномочена, она завтра Хренину их передаст. Золотые люди будут пояснил Лукашенко

Во время того же визита президент Белоруссии высказался о работе завода "Штадлер Минск". Лукашенко назвал работу этого комплекса и его акционерного общества неудовлетворительной.