Лукашенко приказал бойцам научиться уворачиваться от пуль Лукашенко назвал важным навыком для военных умение уворачиваться от пуль

Москва16 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения учебно-тренировочных занятий одного из отрядов народного ополчения в Верхнедвинском районе Витебской области приказал бойцам научиться уворачиваться от пуль. Видео с его словами распространил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента республики.

Вы должны научиться уворачиваться от пуль подчеркнул Лукашенко

Глава государства также добавил, что хорошая физическая подготовка является необходимым навыком для мужчин. По словам белорусского лидера, им нужно уметь защищать семью и владеть оружием – стрелять из автомата, пистолета и пулемета.

Ранее Лукашенко назвал бороду важным атрибутом ополченца.