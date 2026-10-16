Москва16 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бороду важным атрибутом народного ополченца, готового защищать свой дом. Видео с его словами распространил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Молодцы, что не бреетесь. Борода – это хорошо. Это очень важно. Видно, что это народные ополченцы, которые будут защищать себя, свою жену, свою дочку, свой дом и свою деревню сказал он во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из отрядов народного ополчения в Верхнедвинском районе Витебской области

Отдельно президент Белоруссии подчеркнул важность умения обращаться с огнестрельным оружием. Он заявил, что мужчинам необходимо уметь защищать семью и владеть оружием – как минимум стрелять из автомата, пистолета, пулемета и другого стрелкового оружия.

Ранее Лукашенко говорил, что общество должно быть готово к защите страны, и поручил развивать систему народного ополчения.