Лукашенко оставил автограф на топоре для журналистов на чемпионате по колке дров

Лукашенко оставил автограф на топоре для победителя чемпионата СМИ по колке дров Лукашенко оставил автограф на топоре для журналистов на чемпионате по колке дров

Москва8 ноя Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил поддержку журналистам и представителям СМИ, участвующим в Пятом чемпионате по колке дров. Соответствующее видео распространил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента страны.

На кадрах видно, как президент также колет дрова, после чего оставляет автограф на топоре. Ранее его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказывала, что топор Лукашенко станет главным призом состязания.

Отдаю свой топор рабочий – Belarus. … Привет журналистам. Большой привет журналистам. Они молодцы. Это исключительно в их честь отметил он

Белорусский лидер уже дважды посещал данный чемпионат в предыдущие годы и давал мастер-классы по колке дров.

Программа нынешних соревнований включает спортивное состязание для представителей медиа и командные эстафеты. Гостей мероприятия ждет дегустация блюд национальной кухни, выступления артистов, развлекательные шоу и активности для всей семьи.