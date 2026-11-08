Москва8 нояВести.Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил поддержку журналистам и представителям СМИ, участвующим в Пятом чемпионате по колке дров. Соответствующее видео распространил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента страны.
На кадрах видно, как президент также колет дрова, после чего оставляет автограф на топоре. Ранее его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказывала, что топор Лукашенко станет главным призом состязания.
Отдаю свой топор рабочий – Belarus. … Привет журналистам. Большой привет журналистам. Они молодцы. Это исключительно в их честьотметил он
Белорусский лидер уже дважды посещал данный чемпионат в предыдущие годы и давал мастер-классы по колке дров.
Программа нынешних соревнований включает спортивное состязание для представителей медиа и командные эстафеты. Гостей мероприятия ждет дегустация блюд национальной кухни, выступления артистов, развлекательные шоу и активности для всей семьи.