Москва18 авгВести.Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили первый автомат полностью белорусского производства ВСК-100Б. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Подарок главе государства вручили во время его визита на предприятие "Кидма тек", которое занимается разработкой и внедрением высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. Во время визита Лукашенко напомнил о задаче создать боевое оружие со 100-процентной локализацией производства.
Президенту Белоруссии подарили первый отечественный автомат ВСК-100Бговорится в публикации
К автомату приложили табличку с надписью: "Не для войны... Для уверенности в мире!".
Ранее Лукашенко получил в подарок улей с пчелами во время международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья" в Гомельской области.