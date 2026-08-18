Лукашенко получил в подарок первый белорусский автомат ВСК-100Б

Лукашенко подарили первый автомат полностью белорусского производства Лукашенко получил в подарок первый белорусский автомат ВСК-100Б

Москва18 авг Вести.Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили первый автомат полностью белорусского производства ВСК-100Б. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Подарок главе государства вручили во время его визита на предприятие "Кидма тек", которое занимается разработкой и внедрением высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. Во время визита Лукашенко напомнил о задаче создать боевое оружие со 100-процентной локализацией производства.

Президенту Белоруссии подарили первый отечественный автомат ВСК-100Б говорится в публикации

К автомату приложили табличку с надписью: "Не для войны... Для уверенности в мире!".

Ранее Лукашенко получил в подарок улей с пчелами во время международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья" в Гомельской области.