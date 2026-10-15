Москва15 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему больше по душе деревенская жизнь, а не городская. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

В ходе общения с жителями городского поселка Освея, расположенного в Верхнедвинском районе Витебской области, Лукашенко объяснил, кто, по его мнению, относится к "людям президента".

Самые главные мои люди - это те, которые уже родили, и в семье [которых] есть дети. Вот они сразу начинают понимать, что такое жизнь. Жизнь - это не Минск или Витебск. А жизнь - это вот, у вас. Я до сих пор президентом - больше 30 лет - работаю. Я в деревне живу. Я не представляю, как они живут в городах. Не представляю сказал глава государства

Лукашенко отметил, что нужно создать равные возможности в образовании для города и деревни. По его словам, деревенские дети должны быть такими же, как городские, получать образование, а также чтобы на учебу их подвозили и отвозили.

Белорусский лидер также поделился своим мнением о современной молодежи и искусственном интеллекте.

Я смотрю на молодежь нынешнюю, их часто подкритиковываю. Ну, что мы заигрываем с молодежью? Ну, сидят они и тычут в эти телефоны. Там яблоки не растут, молоко тоже там пока еще не доят. Искусственным интеллектом запугали весь народ. Спокойно, разберемся мы с интеллектами со всеми заверил президент

Кроме того, Лукашенко рассказал, где ему удается по-настоящему отдохнуть.

Послушайте, они [дети] нигде не приживутся и не будут так жить, как здесь. Кто-то из них уедет в Минск, кто-то в Витебск, кто-то в Могилев, а кто-то за границу уедет. Но держитесь своей земли. Лучше, чем Освейская земля, вы нигде не найдете. Здесь ваши корни. Я отдыхаю по-настоящему только в своей деревне заключил он

Ранее в ходе рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко пригрозил чиновникам перевоспитанием в армии за срыв его поручений.