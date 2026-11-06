Москва6 ноя Вести.Иждивенчества в сельском хозяйстве Белоруссии быть не должно, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя выделение дотаций на нужды села.

Он также призвал председателей райисполкомов навести порядок в своих районах.

В ближайшее время мы должны рассмотреть вопросы дотаций селу. Хватит вот так вот выкидывать деньги. И сами не знаем, куда. Это не значит, что мы сократим, может, даже увеличим деньги для села. Но мы должны четко понимать, система должна быть здравой. Может, кому-то уже и не надо помогать. Потому что в сельском хозяйстве иждивенчество у нас чрезмерное. Это я уже вижу. Иждивенчества быть не должно