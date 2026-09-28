Лукашенко заявил, что для уборки урожая в республике "нужна мобилизация" Лукашенко: нужно мобилизовать работников сельского хозяйства для сбора урожая

Москва28 сен Вести.Для сбора урожая в Белоруссии необходимо провести мобилизацию всех работников сельскохозяйственной сферы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, согласовывая назначения руководителей местных органов власти.

Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрий. Мы прошли только половину. Не расслабляйтесь, нужна мобилизация и очень серьезная. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, какой колоссальный объем работ нам предстоит еще осуществить цитирует его агентство БелТА

Глава государства также отметил, что в нынешнее время руководителям и управленцам важно не стоять на месте и двигаться вперед.

Ранее Лукашенко поручил чиновникам повысить уровень жизни в деревнях.