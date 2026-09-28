Москва28 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя министра обороны Владимира Белого начальником Генерального штаба Вооруженных сил республики. Информацию об этом распространило агентство БЕЛТА.

Павел Муравейко, ранее занимавший должность начальника Генштаба, назначен заместителем главы администрации президента Белоруссии.

Лукашенко уточнил, что кандидатуру Муравейко ему никто не рекомендовал, а решение о назначении было личной инициативой президента.

Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно. Я хочу, чтобы наши Вооруженные Силы были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать. Наша цель одна - защитить тот кусок земли, на котором мы живем заявил глава Белоруссии

Кроме того, Лукашенко назначил Дмитрия Баско председателем Госстандарта, Олега Дьяченко - уполномоченным по делам религий и национальностей, а Александра Яковчица - министром антимонопольного регулирования и торговли.