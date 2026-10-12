Лукашенко распорядился не ослаблять давление на регионы в вопросе гибели скота

Лукашенко поручил не снижать контроль над регионами в вопросе гибели скота Лукашенко распорядился не ослаблять давление на регионы в вопросе гибели скота

Москва12 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Юрию Горлову не снижать давление на регионы в вопросе падежа крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Посещая Минский район, глава государства поднял вопрос ответственности министра и возглавляемого им ведомства. По словам белорусского лидера, речь прежде всего идет о контроле за соблюдением технологий в растениеводстве и животноводстве.

Как сказал Лукашенко, это дело регионов - когда сеять и убирать урожай, и вмешиваться в это не стоит, но нужно "контролировать технологию".

Технология за тобой. Особенно содержания животных. Ты тут должен быть профессором. Это твое образование. Ты зоотехник, тебе виднее сказал Лукашенко

Горлов, в свою очередь, доложил, что в текущем году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа.

Лукашенко ответил, что это хорошо, но пообещал по результатам года "посмотреть", что у Горлова "с падежом". Президент Белоруссии призвал министра не ослаблять "это давление на губернаторов".

Президент Белоруссии неоднократно поднимал тему падежа скота. Как ранее заявлял Лукашенко, страна может столкнуться с дефицитом продовольствия, если не будет решена проблема падежа скота и в целом не наведен порядок в животноводстве.