Лукашенко: конфликт на Украине будет закончен в ближайшие месяцы

Украинский конфликт скоро завершится, считает Лукашенко Лукашенко: конфликт на Украине будет закончен в ближайшие месяцы

Москва3 ноя Вести.Украинский конфликт будет закончен в ближайшие месяцы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Сил и ресурсов на продолжение военных действий больше нет, добавил белорусский президент.

Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена​​​. Это мое личное мнение. Все: сил нет, ресурсов нет, устали все сказал он

Лукашенко подчеркнул, что, если украинский конфликт продолжится и ситуация пойдет по пути эскалации, страны придут к третьей мировой войне.