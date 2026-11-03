Москва3 нояВести.Украинский конфликт будет закончен в ближайшие месяцы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Сил и ресурсов на продолжение военных действий больше нет, добавил белорусский президент.
Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все: сил нет, ресурсов нет, устали всесказал он
Лукашенко подчеркнул, что, если украинский конфликт продолжится и ситуация пойдет по пути эскалации, страны придут к третьей мировой войне.