Лукашенко: Украине будет еще сложнее достичь мира в 2027 году

Лукашенко заявил, что следующий год отдалит Украину от мира с РФ еще сильнее Лукашенко: Украине будет еще сложнее достичь мира в 2027 году

Москва16 окт Вести.Если в этом году Украина не пойдет на мир с Россией, в 2027 году его будет еще тяжелее достичь, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Россияне готовы к миру. Украинцам, если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет еще сложнее цитирует белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого"

Лукашенко выразил надежду на то, чтобы конфликт на Украине завершился в будущем году, но еще лучше, если в 2026 году. Белоруссия будет делать все "в этом отношении", добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский "говорит, что хочет урегулирования, но это не так".