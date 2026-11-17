Лукашенко: согласие РФ на участие Европы в переговорах по Украине - это прогресс

Лукашенко назвал прогрессом участие ЕС в переговорах по Украине Лукашенко: согласие РФ на участие Европы в переговорах по Украине - это прогресс

Москва17 ноя Вести.Согласие России допустить европейцев до переговоров по урегулированию украинского конфликта - это уже прогресс, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко изданию Le Point.

Одной из тем интервью Лукашенко французскому изданию стал конфликт на Украине и перспективы его урегулирования.

То, что европейцы принимают участие, это очень важно. Россия же вообще не была склонна к тому, чтобы европейцы принимали участие. Сейчас согласилась. Есть движение, и переговорный процесс на этом основан. Первого раунда мало. Второй раунд и участие европейцев - это прогресс сказал Лукашенко

В то же время, напомнил он, именно Украина и европейские лидеры виноваты в том, что все достижения на переговорах по этой проблематике были перечеркнуты, из-за чего старые вопросы приходится рассматривать вновь.

Опять надо притираться, опять делать первые шаги. Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными - надо дальше, дальше идти отметил белорусский лидер

Ранее зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что Россия и Украина согласились привлечь европейских представителей к следующему раунду переговоров.

Позднее помощник президента России Юрий Ушаков опроверг это заявление. Он отметил, что до момента, когда ЕС сможет полноценно присоединиться к переговорам, может пройти не один раунд встреч между РФ, США и Украиной.