Рыженков: есть сигналы о приближении завершения конфликта на Украине

Глава МИД Белоруссии: есть сигналы о приближении завершения конфликта на Украине Рыженков: есть сигналы о приближении завершения конфликта на Украине

Москва10 ноя Вести.Есть сигналы, которые указывают на приближения окончания украинского конфликта. Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в комментарии газете Berliner Zeitung.

Ранее во время выступления на Минской международной конференции по евразийской безопасности белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что, по его мнению, конфликт будет завершен в ближайшие месяцы​​​.

По словам Рыженкова, если Лукашенко так сказал, то в белорусском МИД разделяют его мнение, а также надеются, что именно так и произойдет.

Есть очень много сигналов и конкретных событий, которые говорят о том, что это время приближается сказал Рыженков

Так, глава МИД Белоруссии заявил о критическом состоянии инфраструктуры и энергоснабжения на Украине, что может привести к недовольству граждан. Кроме того, Рыженков сообщил об ограниченности ресурсов Украины и о росте военно-промышленного потенциала России.