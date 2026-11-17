Лукашенко обвинил ЕС и киевский режим в срыве переговоров по Украине Лукашенко: Брюссель и Киев перечеркнули результаты переговоров по Украине

Москва17 ноя Вести.Руководство стран Европейского союза и киевский режим несут ответственность за фактическое перечеркивание результатов всех предыдущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Point, отрывок которого приводит агентство БЕЛТА.

Вы, именно вы [руководство стран ЕС] и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого сказал белорусский лидер

Из-за этого, указал Лукашенко, в ходе урегулирования пришлось снова рассматривать старые вопросы.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о его нежелании добиваться завершения конфликта.