Москва17 нояВести.Руководство стран Европейского союза и киевский режим несут ответственность за фактическое перечеркивание результатов всех предыдущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Point, отрывок которого приводит агентство БЕЛТА.
Вы, именно вы [руководство стран ЕС] и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этогосказал белорусский лидер
Из-за этого, указал Лукашенко, в ходе урегулирования пришлось снова рассматривать старые вопросы.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о его нежелании добиваться завершения конфликта.