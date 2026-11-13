Тихановская призвала ЕС не игнорировать Белоруссию в переговорах по Украине

Тихановская призвала ЕС учитывать Белоруссию в переговорах по Украине Тихановская призвала ЕС не игнорировать Белоруссию в переговорах по Украине

Москва13 ноя Вести.Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала Европейский союз не оставлять Белоруссию за рамками переговоров по Украине и обсуждения будущей архитектуры безопасности Европы.

По мнению Тихановской, на президента Белоруссии Александра Лукашенко нельзя полагаться в вопросе обеспечения безопасности белорусско-украинской границы.

Для нас политически важно, чтобы Европейский союз не игнорировал Белоруссию в мирных переговорах по Украине… [и] в обсуждении будущей архитектуры безопасности нашего региона сказала Тихановская в интервью для подкаста Politico

Оппозиционерка также раскритиковала европейских лидеров за равнодушное, по ее мнению, отношение к Белоруссии. Тихановская отметила, что накануне президентских выборов 2020 года в Европе предпочитали сохранять отношения с Лукашенко, поскольку он "устраивал" ЕС.

Комментируя роль бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в Минских соглашениях 2014 и 2015 годов, Тихановская ушла от прямого ответа на вопрос, винит ли она в произошедшем Меркель, заявив, что не может "судить политиков, которым приходится принимать трудные решения в трудные времена".

Тихановская приняла участие в саммите "Женщины за свободу и безопасность", который прошел в немецком парламенте в рамках Берлинской недели свободы.

В четверг американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи Кушнер сообщил, что Москва и Киев согласились привлечь европейских представителей к следующему раунду переговоров.

Но сама Европа пока не определилась, кто будет представлять ее на переговорах. Ожидается, что кандидатуру обсудят на пятничном саммите в Дублине.