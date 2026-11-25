Лукашенко о конфликте на Украине: по морде друг другу надавали - остановитесь

Лукашенко призвал Москву и Киев остановиться после того, как "надавали по морде" Лукашенко о конфликте на Украине: по морде друг другу надавали - остановитесь

Москва25 ноя Вести.Россия и Украина "надавали друг другу по морде", и теперь пришло время остановиться. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и с другой стороны. Я не буду вам анализировать это. Придет время проанализировать. Ну остановитесь", - сказал глава государства приводит слова Лукашенко БЕЛТА

Глава белорусского государства отметил, что после остановки конфликта стороны смогут прийти к мирному сосуществованию и будут "двигаться дальше".

У нас же всегда так было: по морде надавали - остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться. Слишком упрощенно, но это соответствует нашему украинско-белорусско-русскому характеру добавил Лукашенко

Ранее белорусский лидер предложил вернуться к переговорам по украинскому вопросу в Минске.