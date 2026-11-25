Москва25 нояВести.Атака украинских дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в декабре 2025 года сорвала возможность создания демилитаризованной зоны на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point, фрагмент беседы приводит агентство БЕЛТА.
По словам Лукашенко, ранее обсуждался вариант создания демилитаризованной зоны на украинской территории.
Путин понял, это я знаю точно, что доверять здесь украинцам, читай - Западу, нельзя. Не думаю, что [глава киевского режима] Зеленский решился бы нанести удар по резиденции Путина, если бы это не одобрили в Европесказал белорусский лидер
Он полагает, что, если бы не атака, то боевые действия могли бы остановиться по линии соприкосновения, а стороны продолжили бы переговоры об определении границы.
Лукашенко считает, что в процессе переговоров "все возможно".