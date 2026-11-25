Лукашенко: Генштаб ВС России мне не сообщал о начале СВО

Лукашенко заявил, что не знал заранее о начале спецоперации на Украине Лукашенко: Генштаб ВС России мне не сообщал о начале СВО

Москва25 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Генштаб Вооруженных сил России (ВС РФ) не предупредил его заранее о начале спецоперации на Украине.

С таким утверждением он выступил в интервью французскому журналу Le Point.

Я не знал о начале войны, и Генштаб России меня в это не посвящал. Это их операция. Почему они должны были информировать об этом другое государство? сказал Лукашенко

Кроме того, белорусский лидер заявил о готовности лично прилететь вместе с Владимиром Зеленским в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы гарантировать безопасность главе киевского режима.

В свою очередь, Зеленский ответил отказом, предложив Лукашенко и Путину прилететь в Киев на переговоры.