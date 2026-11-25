Москва25 нояВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Генштаб Вооруженных сил России (ВС РФ) не предупредил его заранее о начале спецоперации на Украине.
С таким утверждением он выступил в интервью французскому журналу Le Point.
Я не знал о начале войны, и Генштаб России меня в это не посвящал. Это их операция. Почему они должны были информировать об этом другое государство?сказал Лукашенко
Кроме того, белорусский лидер заявил о готовности лично прилететь вместе с Владимиром Зеленским в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы гарантировать безопасность главе киевского режима.
В свою очередь, Зеленский ответил отказом, предложив Лукашенко и Путину прилететь в Киев на переговоры.