Зеленский отверг предложение Лукашенко вместе полететь в Москву на переговоры

Зеленский ответил отказом на предложение Лукашенко вместе полететь в Москву Зеленский отверг предложение Лукашенко вместе полететь в Москву на переговоры

Москва25 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко совместно посетить Москву для проведения переговоров по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.

Об этом стало известно из публикации одного из украинских Telegram-каналов.

Реагируя на инициативу Лукашенко, Зеленский озвучил альтернативный вариант и предложил белорусскому лидеру и президенту России прилететь в Киев.

Вечером 24 ноября глава белорусского государства в интервью французскому журналу Le Point заявил о готовности вместе с Зеленским прилететь в российскую столицу на переговоры.

Белорусский лидер выразил уверенность, что три славянских государства способны договориться о завершении конфликта и будущем обустройстве гораздо лучше, чем при участии стран Запада.

В случае отказа Лукашенко посоветовал главе киевского режима "отправляться самому на фронт с автоматом и воевать".