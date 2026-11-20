Зеленский выступил против визита европейских лидеров в Москву Зеленский: поездка европейских лидеров в Москву была бы ошибочной

Москва20 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил против возможного визита европейских лидеров в Москву по приглашению российской стороны. Такой шаг он назвал ошибочным, сообщает Deutsche Welle (издание признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией).

На полях берлинского саммита "коалиции желающих" лидер киевского режима объяснил журналистам, почему представителям ЕС не стоит принимать предложение Кремля: он счел это неуместным. В качестве альтернативы Зеленский предложил нейтральную площадку – переговоры в третьей стране, по его мнению, выглядели бы более взвешенно и нагляднее показали бы обоюдный интерес к компромиссу.

Поводом для заявления стали итоги трехстороннего саммита в Шэньчжэне с участием России, США и КНР. После встречи президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила делегатов Евросоюза приехать в российскую столицу, чтобы прояснить их позицию по вопросам безопасности и урегулирования конфликта. Это произошло на фоне настойчивых призывов Вашингтона подключить Европу к диалогу.

По итогам берлинской встречи "коалиции желающих" 19 ноября Зеленский отмечал, что интересы ЕС на будущих многосторонних переговорах должны представлять пять государств. При этом он выразил убежденность: никто из европейских руководителей в Москву не отправится.

Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Зеленский готов на встречу с Путиным в любой точке мира, даже в Антарктиде, но только не в Москве. В Российском министерстве иностранных дел указали, что поведение лидера киевского режима указывает на то, что он не готов к серьезному диалогу.