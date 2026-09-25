Зеленского расстроило предложение Трампа поехать в Москву на переговоры Bloomberg: Зеленский расстроился после предложения Трампа поехать в Москву

Москва25 сен Вести.Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому отправиться в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Трамп поднял этот вопрос во время встречи с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН. Украинский лидер отказался от предложения.

По словам людей, знакомых с позицией украинского президента, поднятый Трампом этот вопрос его расстроил говорится в публикации

Как отмечает агентство, предложение Трампа прозвучало вслед за заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20, который должен пройти во Флориде в декабре. По данным журналистов, это решение вызвало критику в Европе.

Между тем журналист ИС "Вести" Валентин Богданов спросил Зеленского, когда он намерен посетить Москву. В ответ глава киевского режима выругался и заявил, что прилетит "на ракете".