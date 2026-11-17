Зеленский по надуманным причинам избегает поездки в Москву, саботируя мир Мирошник: Зеленский избегает поездки в Москву и так саботирует поиск компромисса

Москва17 ноя Вести.Владимир Зеленский отказывается от поездки в Москву и встречи с российским президентом Владимиром Путиным, тем самым саботирует поиск компромисса и достижение долгосрочного мирного урегулирования, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат назвал безосновательными опасения Зеленского относительно приезда в Москву. По мнению Мирошника, главная причина - это отсутствие у главы киевского режима стремления к конструктивному диалогу по мирному урегулированию.

Зеленский не рассматривает встречу с президентом России как способ достижения урегулирования. Он может видеть в ней лишь стремление повысить собственный статус: мол, посмотрите, Путин со мной общается. Или использовать ее как площадку для продвижения своих новых нарративов. То есть цель – все что угодно, но только не поиск компромисса сказал он

Мирошник добавил, что Зеленскому вместо субстантивного процесса достижения договоренностей нужны шоу, постановка и перформанс.