Москва7 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает опасной инициативу зятя президента США Дональда Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера привлечь Россию к обсуждению будущей архитектуры безопасности в Европе.
Ранее Кушнер по итогам консультаций в Брюсселе сообщил, что Вашингтон намерен подключить Москву к переговорам по этому вопросу в рамках урегулирования украинского конфликта.
Американская сторона хотела обсудить идею европейско-российской архитектуры безопасности… Это может быть опасносказал Зеленский в интервью CNN
Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби.