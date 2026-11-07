Зеленский увидел угрозу в идее обсуждать с РФ архитектуру безопасности Европы

Зеленский назвал опасной идею привлечь РФ к обсуждению безопасности Европы Зеленский увидел угрозу в идее обсуждать с РФ архитектуру безопасности Европы

Москва7 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает опасной инициативу зятя президента США Дональда Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера привлечь Россию к обсуждению будущей архитектуры безопасности в Европе.

Ранее Кушнер по итогам консультаций в Брюсселе сообщил, что Вашингтон намерен подключить Москву к переговорам по этому вопросу в рамках урегулирования украинского конфликта.

Американская сторона хотела обсудить идею европейско-российской архитектуры безопасности… Это может быть опасно сказал Зеленский в интервью CNN

Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби.