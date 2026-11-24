Лукашенко: три главных славянских народа будут решать, как жить дальше Лукашенко: три славянских народа сами определят будущее региона

Москва24 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point заявил, что будущее Украины, Белоруссии и России будут определять три славянских народа. Об этом сообщает БЕЛТА.

Мы втроем определим, какое у нас будет будущее - Украины, Беларуси и России. Мы три славянских народа. Наша главная будет [роль] приводит агентство слова белорусского лидера

Кроме того, Лукашенко предложил вместе с Владимиром Зеленским приехать на переговоры к президенту России Владимиру Путину и выразил уверенность в перспективности такого формата.

Мы быстрее бы договорились, чем с вами (европейцами. - Прим. ред.), об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. И люди бы это восприняли сказал он

Лукашенко также добавил, что если Зеленский не согласится на подобный переговорный формат, то "пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет".