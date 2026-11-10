Лукашенко попросил Путина о консультации по "двум-трем вопросам"

Лукашенко захотел проконсультироваться с Путиным по "двум-трем вопросам" Лукашенко попросил Путина о консультации по "двум-трем вопросам"

Москва10 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что намерен проконсультироваться с ним по двум-трем вопросам.

Путин и Лукашенко во вторник встретились в Ново-Огарево.

Есть два-три вопроса, по которым я бы хотел у вас проконсультироваться. Это даже не вопросы, которые надо решать, они решены. Проконсультироваться на будущее, ну и посоветоваться сказал Лукашенко

Ранее Путин в начале переговоров с улыбкой отметил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой.

Встреча состоялась 10 ноября в подмосковной резиденции Ново-Огарево накануне саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированного на 11 ноября в Москве.