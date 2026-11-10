Кремль раскрыл планы по встрече Путина с Лукашенко Песков: Путин проведет во вторник переговоры с Лукашенко

Москва10 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Да. Планируется сказал он, отвечая на вопрос, есть ли такая встреча в графике президента

Ранее приближенный к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что белорусский лидер отправился с рабочим визитом в РФ. По данным канала, 11 ноября Лукашенко в Москве примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а днем ранее в российской столице планируется его двусторонняя встреча с Путиным.