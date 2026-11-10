Путин по итогам встречи с Лукашенко пригласил его к себе домой на ужин

Путин после встречи с Лукашенко пригласил его на ужин к себе домой Путин по итогам встречи с Лукашенко пригласил его к себе домой на ужин

Москва10 ноя Вести.Президент России Владимир Путин после неформальной встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко пригласил его на ужин к себе домой.

Если вы никуда не спешите, после этой небольшой беседы хотел бы пригласить вас здесь домой, на ужин сказал Путин Лукашенко

10 ноября в подмосковном Ново-Огарево прошла встреча президентов России и Белоруссии. Лидеры встретились накануне саммита ОДКБ, который состоится 11 ноября в Москве. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с Лукашенко.