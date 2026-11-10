Путин выразил благодарность Лукашенко за помощь с гуманитарными обменами

Путин поблагодарил белорусского лидера за помощь в гуманитарных обменах Путин выразил благодарность Лукашенко за помощь с гуманитарными обменами

Москва10 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов.

Путин и Лукашенко во вторник встретились в Ново-Огарево, сообщал ранее близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал "Пул Первого". Российский и белорусский лидеры встречаются лично шестой раз за этот год.

Вы вспомнили про украинское направление. Хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов. Мы высоко это ценим сказал российский президент на встрече

Путин отметил, что поддерживает с Лукашенко постоянный контакт, который "не прекращается, по-моему".