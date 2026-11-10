Москва10 нояВести.Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно поддерживает связь с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Такое заявление российский лидер сделал в начале встречи с президентом Белоруссии.
У нас с вами контакты вообще постоянные - не прекращаются, по-моемус улыбкой обратился Путин к Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии проходит 10 ноября в подмосковной резиденции Ново-Огарево. О переговорах ранее сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
Лидеры двух стран встретились накануне саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 11 ноября в Москве.