Путин сообщил о постоянных контактах с Лукашенко

Путин заявил о постоянных контактах с Лукашенко Путин сообщил о постоянных контактах с Лукашенко

Москва10 ноя Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно поддерживает связь с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Такое заявление российский лидер сделал в начале встречи с президентом Белоруссии.

У нас с вами контакты вообще постоянные - не прекращаются, по-моему с улыбкой обратился Путин к Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии проходит 10 ноября в подмосковной резиденции Ново-Огарево. О переговорах ранее сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Лидеры двух стран встретились накануне саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 11 ноября в Москве.