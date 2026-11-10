Москва10 нояВести.Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко назвал объем торговли РФ с Белоруссией удивительным по объему.
По заявлению Путина, "все развивается хорошим темпом".
У нас удивительный объем товарооборота, просто удивительный, по-другому не скажешьсказал глава российского государства
По словам Путина, решаются и вопросы, связанные с инвестициями, с высокими технологиями.
10 ноября в подмосковной резиденции Ново-Огарево проходит встреча президентов России и Белоруссии. Переговоры лидеров проводятся накануне саммита ОДКБ, который запланирован на 11 ноября в Москве.