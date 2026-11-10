Путин назвал объем торговли России с Белоруссией удивительным по объему

Путин назвал товарооборот с Белоруссией удивительным по объему Путин назвал объем торговли России с Белоруссией удивительным по объему

Москва10 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко назвал объем торговли РФ с Белоруссией удивительным по объему.

По заявлению Путина, "все развивается хорошим темпом".

У нас удивительный объем товарооборота, просто удивительный, по-другому не скажешь сказал глава российского государства

По словам Путина, решаются и вопросы, связанные с инвестициями, с высокими технологиями.

10 ноября в подмосковной резиденции Ново-Огарево проходит встреча президентов России и Белоруссии. Переговоры лидеров проводятся накануне саммита ОДКБ, который запланирован на 11 ноября в Москве.