Лукашенко заявил о готовности привезти Зеленского к Путину Лукашенко предложил полететь с Зеленским к Путину в Москву

Москва24 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов лично прилететь вместе с Владимиром Зеленским в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выступив гарантом безопасности главы киевского режима. Об этом он сообщил в интервью французскому журналу Le Point, передает БЕЛТА.

Мы быстрее бы договорились, чем с европейцами, об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. И люди бы это восприняли заверил Лукашенко

Белорусский лидер выразил уверенность, что три славянских государства способны договориться о завершении конфликта и будущем обустройстве гораздо лучше, чем при участии стран Запада.

Лукашенко также добавил, что если Зеленский не согласится на подобный переговорный формат, то "пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет".