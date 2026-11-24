Москва24 нояВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов лично прилететь вместе с Владимиром Зеленским в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выступив гарантом безопасности главы киевского режима. Об этом он сообщил в интервью французскому журналу Le Point, передает БЕЛТА.
Мы быстрее бы договорились, чем с европейцами, об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. И люди бы это воспринялизаверил Лукашенко
Белорусский лидер выразил уверенность, что три славянских государства способны договориться о завершении конфликта и будущем обустройстве гораздо лучше, чем при участии стран Запада.
Лукашенко также добавил, что если Зеленский не согласится на подобный переговорный формат, то "пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет".