Лукашенко: Белоруссии надо экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией

Лукашенко назвал страны, с которыми Белоруссии следует сотрудничать Лукашенко: Белоруссии надо экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией

Москва12 окт Вести.Белоруссии следует экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией, а не смотреть "через прицел друг на друга". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Надо с соседями нам сотрудничать​​​. И с поляками, и с литовцами, латышами цитирует агентство Белта заявление главы государства

Белорусский лидер подчеркнул, что сотрудничество особенно необходимо на фоне проблем с продуктами питания в Европе из-за засухи летом 2026 года.

Лукашенко также отметил, что когда страны не только смотрят через прицел друг на друга, но и начинают экономически сотрудничать, это говорит о том, что, может, и войны избежать удастся.