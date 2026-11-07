Москва7 ноя Вести.Экспорт белорусского продовольствия необходимо увеличить до 20 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Шкловского района Могилевской области.

По словам главы белорусского государства, агропромышленному комплексу республики необходимо выйти на новую ступень развития.

Главное – это результат​​​. Результат есть, поэтому концептуально, философски мы должны вскочить на новую ступень. Не 10 миллиардов долларов экспорт, а нужно 20 миллиардов долларов сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БЕЛТА

Белорусский лидер также обратил внимание, что спрос на продовольствие в мире только возрастает.