Москва7 нояВести.Экспорт белорусского продовольствия необходимо увеличить до 20 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Шкловского района Могилевской области.
По словам главы белорусского государства, агропромышленному комплексу республики необходимо выйти на новую ступень развития.
Главное – это результат. Результат есть, поэтому концептуально, философски мы должны вскочить на новую ступень. Не 10 миллиардов долларов экспорт, а нужно 20 миллиардов долларовсказал Лукашенко, которого цитирует агентство БЕЛТА
Белорусский лидер также обратил внимание, что спрос на продовольствие в мире только возрастает.