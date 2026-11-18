Москва18 ноя Вести.Белоруссия готова рассмотреть возможность использования портов стран Прибалтики для поставок своей продукции в третьи страны. Об этом заявил глава белорусского Министерства иностранных дел Максим Рыженков в интервью индийскому телеканалу CNN-News18.

Как отметил министр, белорусским властям удалось переориентировать торговые потоки. При этом, подчеркнул дипломат, те проблемы, которые планировал создать Белоруссии ряд стран, через территорию которых республика вела торговлю, коснулись в первую очередь их самих.

Если наши европейские соседи одумаются и будут готовы восстановить доверие в вопросах транспортировки не только калия, но и другой нашей продукции, мы готовы рассмотреть возможность использования портов Балтии для поставок наших товаров в третьи страны сказал Рыженков

При этом, указал он, для возобновления транзита Минск хочет получить от этих стран гарантии, что ситуация с ограничениями больше не повторится.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экспорт белорусского продовольствия необходимо увеличить в два раза – до 20 миллиардов долларов.