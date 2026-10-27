Москва27 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил возродить практику времен Советского Союза, когда республика была ответственна за обеспечение необходимыми товарами некоторых крупных городов и регионов РСФСР.

На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым Александр Лукашенко заявил, что пора возвращаться к советской практике, когда Белоруссия отвечала за Калининград, Ленинградскую область, Московскую область, частично Москву, сообщает ТАСС.

По его словам, ответственность была в том, что все, чего не было в Ленинграде и области, особенно в Калининграде, белорусы обязаны были произвести и поставить.

И в сфере машиностроения, и ремонта лифтов, продовольствия. Все, что нужно Ленинграду и что мы можем, мы должны это сделать сказал он

Александр Лукашенко заверил, что если Белоруссия пообещала, она сделает.