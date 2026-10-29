Лукашенко указал, что и в сложные времена Минск "не предаст братьев"

Лукашенко заявил, что и в сложные времена Белоруссия "не предаст братьев" Лукашенко указал, что и в сложные времена Минск "не предаст братьев"

Москва29 окт Вести.Белоруссия не предаст друзей и партнеров даже в сложные времена. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Республики Алтай Андреем Турчаком.

Даже вот в эти сложные времена, когда идет специальная военная операция, тут разговоры разные вокруг. Но я сказал однозначно, что мы не предатели. Мы никогда своих братьев не предадим. И как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом, если что-то сможем сделать сказал Лукашенко, его слова привел ТАСС

Как добавил белорусский лидер, "казалось бы, географически далекому" Алтаю Белоруссия готова помогать.

Если вы что-то интересное в Белоруссии найдете, вы скажите. Мы всегда будем готовы вам помочь в сельском хозяйстве и в машиностроительной сфере указал Лукашенко

Ранее белорусский лидер предложил возродить практику времен Советского Союза, когда Белоруссия была ответственна за обеспечение необходимыми товарами некоторых крупных городов и регионов РСФСР.