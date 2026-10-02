Лукашенко: мы никогда не позволим стрелять русским в спину

Лукашенко: не позволим стрелять русским в спину, будем со своим братским народом Лукашенко: мы никогда не позволим стрелять русским в спину

Москва2 окт Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что белорусы никогда не позволят "стрелять русским в спину". Такое заявление он сделал на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Мы никогда не позволим стрелять русским в спину сказал Лукашенко

Он добавил, что в Белоруссии будут продолжат придерживаться данной позиции. По словам Лукашенко, белорусы будут "со своим братским народом" и "никогда не были предателями".

Кроме того, глава государства заявил, в частности, что Белоруссия всегда сохраняла приверженность интеграции на постсоветском пространстве.

2 октября Лукашенко встретился в Минске с российским премьером Михаилом Мишустиным и главами правительств других стран ЕАЭС.