Лукашенко рассказал, за что Путин похвалил белорусов Лукашенко: Путин похвалил белорусов за сохранение наследия СССР в экономике

Москва2 окт Вести.Российский президент Владимир Путин похвалил белорусов за сохранение советского экономического наследия в республике. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске.

Президент Путин однажды мне сказал: "Вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза заявил президент Белоруссии

По заявлению Лукашенко, основа экономики Белоруссии сформировалась еще во времена СССР. Как он выразился, в республике "ничего не разваливают" и "не показывают, что мы умнее" того, что было создано в Советском Союзе.

Лукашенко также сказал, что Белоруссия – это страна, связанная в первую очередь с машиностроением, и эта сфера в республике также является наследием СССР.

Кроме того, белорусский лидер заявил, в частности, что белорусы никогда не позволят "стрелять русским в спину".