Лукашенко встретился в Минске с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС

Лукашенко встретился с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС Лукашенко встретился в Минске с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС

Москва2 окт Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился в Минске с российским премьером Михаилом Мишустиным и главами правительств других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Участниками встречи также стали казахстанский премьер Олжас Бектенов, глава правительства Киргизии Адылбек Касымалиев, белорусский премьер Александр Турчин, глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак, председатель Коллегии Евразийской комиссии Бакытжан Сагинтаев и генсек СНГ Сергей Лебедев​​​.

Кроме того, премьер Армении Никол Пашинян принял участие в мероприятиях в белорусской столице, подключившись по видеосвязи.

Заседание Евразийского межправительственного совета было организовано в гостинице Waldorf-Astoria в центре Минска.

Мишустин прибыл в Минск в четверг, 1 октября.