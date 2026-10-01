Мишустин отправится с визитом в Белоруссию и посетит выставку "Иннопром" Мишустин выступит на международной промышленной выставке "Иннопром" в Белоруссии

Москва1 окт Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 1-2 октября с рабочим визитом Белоруссию. В рамках поездки он примет участие в заседаниях Совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета, а также в международной промышленной выставке "Иннопром.Беларусь", сообщает пресс-служба правительства РФ.

В кабмине уточнили, что российский премьер выступит на пленарной сессии выставки.

В ходе заседания союзного Совмина стороны планируется рассмотреть "Основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", а также обсудить развитие двусторонних отношений и в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной областях. Ожидается, что будут одобрены направления реализации договора о Союзном государстве на 2027-2029 годы, а также стратегия молодежной политике на предстоящие 10 лет.

В рамках Евразийского межправсовета будут рассмотрены перспективы расширения взаимодействия стран ЕАЭС в промышленности, сельском хозяйстве и энергетике.