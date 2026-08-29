Москва29 авгВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьер-министр России Михаил Мишустин был инициатором их встречи, которая состоялась накануне.
Белорусский лидер прибыл в РФ с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с Мишустиным.
Инициатором [встречи] был не я, Михаил Владимирович... Хороший такой состоялся разговор, я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретитьсяотметил Лукашенко в ходе переговоров в Ново-Огареве с президентом РФ Владимиром Путиным