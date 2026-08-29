Лукашенко рассказал, что Мишустин был инициатором встречи с ним

Лукашенко заявил, что Мишустин был инициатором их встречи Лукашенко рассказал, что Мишустин был инициатором встречи с ним

Москва29 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьер-министр России Михаил Мишустин был инициатором их встречи, которая состоялась накануне.

Белорусский лидер прибыл в РФ с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с Мишустиным.